Головне
Світоліна переграла Калініну на старті турніру WTA в Дубаї
Сьогодні 18:49 7064
Відео дня: Світоліна технічним ударом завершила українське дербі проти Калініної в Дубаї
Сьогодні 21:05 407
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 17:53 398
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій
Сьогодні 15:55 89050
Monte поступилися ECSTATIC на старті відбіркового турніру на перший Major із CS 2
Сьогодні 15:44 207
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій
Сьогодні 15:25 363849 10
Ястремська програла росіянці Кудєрмєтовій на старті турніру в Дубаї
Сьогодні 15:16 502
У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії
Сьогодні 13:51 42561
Марсель вирішив звільнити Гаттузо
Сьогодні 12:52 588
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом
Сьогодні 10:20 11040
Прямі трансляції

Наполі змінив головного тренера

Наполі змінив головного тренера перед матчем із Барселоною
Сьогодні 23:32 46 0
Наполі змінив головного тренера
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Наполі призначив Франческо Кальцона головним тренером команди замість Вальтера Мадзаррі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

54-річний італієць підписав контракт з клубом до кінця сезону.  Вже у вівторок, 20 лютого, відбудеться його перше тренування із командою.

Кальцона також залишиться на посаді головного тренера збірної Словаччини, яку він очолює із 30 серпня 2022 року.

Відзначимо, що у середу неаполітанці зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі.

Раніше повідомлялося, що нападник неаполітанців Віктор Осімхен може перейти в ПСЖ

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій 89050
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій 363849 10
Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки 10003
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49510
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом 11040
У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії 42561
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116624
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95122
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10873
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38850
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21380
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5202 2