Наполі змінив головного тренера перед матчем із Барселоною

Джерело - Чемпіон.

Наполі призначив Франческо Кальцона головним тренером команди замість Вальтера Мадзаррі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

54-річний італієць підписав контракт з клубом до кінця сезону. Вже у вівторок, 20 лютого, відбудеться його перше тренування із командою.

Кальцона також залишиться на посаді головного тренера збірної Словаччини, яку він очолює із 30 серпня 2022 року.

Відзначимо, що у середу неаполітанці зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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