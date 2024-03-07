Джерело - Чемпіон.

Баварія може підписати півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Мюнхенці слідкують за ситуацією навколо свого колишнього гравця, який незадоволений становищем у складі "шпор".

Також у підписанні 28-річного півзахисника зацікавлені Ювенутс та Атлетико Мадрид.

💣❗🇩🇰 #FCBayern 🔴⚪ #THFC❗

Bayern Munich are monitoring the situation of former player Pierre-Emile Højbjerg.



▫️Atletico Madrid and Juventus continue to be linked with the 28-year-old Danish player. pic.twitter.com/KSQC9szrLg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 7, 2024

У нинішньому сезоні Гейб'єрг зіграв 28 матчів за Тоттенгем, не зробивши жодної результативної дії.

Зазначимо, що данець перебував у структурі Баварії з 2012 по 2016 рік, зігравши за основну команду 17 поєдинків.

Раніше лондонський клуб підписав контракт із півзахисником Юргордена та збірною Швеції Лукасом Бергваллем.