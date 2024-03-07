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Баварія може повернути півзахисника Тоттенгема

Сьогодні 10:24 145 0
Баварія може повернути півзахисника Тоттенгема
Фото: Getty Images
#Баварія, #Тоттенгем, #П'єр-Еміль Гейб'єрг

Джерело - Чемпіон.

Баварія може підписати півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Мюнхенці слідкують за ситуацією навколо свого колишнього гравця, який незадоволений становищем у складі "шпор".

Також у підписанні 28-річного півзахисника зацікавлені Ювенутс та Атлетико Мадрид.

У нинішньому сезоні Гейб'єрг зіграв 28 матчів за Тоттенгем, не зробивши жодної результативної дії.

Зазначимо, що данець перебував у структурі Баварії з 2012 по 2016 рік, зігравши за основну команду 17 поєдинків.

Раніше лондонський клуб підписав контракт із півзахисником Юргордена та збірною Швеції Лукасом Бергваллем.

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