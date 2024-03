Баварія може підписати півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Мюнхенці слідкують за ситуацією навколо свого колишнього гравця, який незадоволений становищем у складі "шпор".

Також у підписанні 28-річного півзахисника зацікавлені Ювенутс та Атлетико Мадрид.

💣❗🇩🇰 #FCBayern 🔴⚪ #THFC❗

Bayern Munich are monitoring the situation of former player Pierre-Emile Højbjerg.



▫️Atletico Madrid and Juventus continue to be linked with the 28-year-old Danish player. pic.twitter.com/KSQC9szrLg