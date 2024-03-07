Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Педрі уникнув важкої травми в матчі 27 туру Ла Ліги з Атлетиком (0:0).

Про це повідомляє El Barça juga a RAC1.

У 21-річного хавбека немає рецидиву пошкодження. Педрі зможе повернутися на поле в цьому сезоні та зіграти в матчі Ла Ліги з Реалом, який заплановано на 21 квітня.

Нагадаємо, що іспанський півзахисник травмувався в матчі 27 туру Ла Ліги проти Атлетика з Більбао (0:0).

‼️ Explicat a @EsportsRAC1 🎙️ @Marta_Ramon



👉🏼 La lesió de Pedri és més lleu del que semblava i en un punt diferent al de l’últim cop, per això podrà reaparèixer abans del que es preveia



👉🏼 Tal com ha avançat @mundodeportivo, pot arribar al clàssic del 21 d’abril al Bernabéu pic.twitter.com/bdz540gKQu — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) March 6, 2024

У нинішньому сезоні Педрі провів 24 матчі за Барселону, забив 2 голи та зробив 4 асисти.