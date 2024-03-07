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Лідер Барселони уникнув рецидиву травми і зможе відновитися до матчу з Реалом

Сьогодні 10:00 133 0
Лідер Барселони уникнув рецидиву травми і зможе відновитися до матчу з Реалом
#Барселона, #Педрі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Педрі уникнув важкої травми в матчі 27 туру Ла Ліги з Атлетиком (0:0).

Про це повідомляє El Barça juga a RAC1.

У 21-річного хавбека немає рецидиву пошкодження. Педрі зможе повернутися на поле в цьому сезоні та зіграти в матчі Ла Ліги з Реалом, який заплановано на 21 квітня.

Нагадаємо, що іспанський півзахисник травмувався в матчі 27 туру Ла Ліги проти Атлетика з Більбао (0:0).

У нинішньому сезоні Педрі провів 24 матчі за Барселону, забив 2 голи та зробив 4 асисти.

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