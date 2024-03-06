Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Шахтаря Луїс Адріано підписав контракт з Віторією.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Після розірвання договору з Інтернасьйоналем гравець підписав контракт з Віторією, яка вийшла до бразильської Серії А.

Угода розрахована до кінця календарного 2024 року.

Нагадаємо, восени 2023 року Адріано заявляв, що любить Росію та поїде туди грати:

"Коли закінчиться мій контракт із Інтернасьоналем, я буду радий повернутися грати в Росію! Країна, яка мені дуже подобається, і де я маю багато друзів. Так що я хотів би знову зіграти у Росії, так".

Бразильський форвард виступав за Шахтар із 2007 до 2015 року, з яким вигравав Кубок УЄФА. У 2017-2019 роках грав за московський Спартак.

Відзначимо, що минулий сезон видався неуспішним у складі "колорадос" для 36-річного футболіста. Луїс Адріано у 29 матчах відзначився лише 3 голами.

Під час виступів за бразильський клуб Адріано провів усього 69 ігор, забив 11 голів.