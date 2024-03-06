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Провідний гравець Барселони може пропустити чемпіонат Європи-2024

Сьогодні 11:45 140 0
Провідний гравець Барселони може пропустити чемпіонат Європи-2024
#Барселона, #Педрі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Педрі пропустить решту сезону через пошкодження.

Про це повідомляє Bar Canaletes.

21-річний іспанець може не зіграти на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, що відбудеться з 14 червня по 14 липня.

Зазначається, що буде проведене ще одне обстеження гравця, проте наразі операція є найкращим варіантом для Педрі.

Іспанський півзахисник травмувався в матчі 27 туру Ла Ліги проти Атлетика з Більбао (0:0).

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Педрі провів 24 матчі за Барселону, забив 2 голи та зробив 4 асисти.

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