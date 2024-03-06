Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Педрі пропустить решту сезону через пошкодження.

Про це повідомляє Bar Canaletes.

21-річний іспанець може не зіграти на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, що відбудеться з 14 червня по 14 липня.

Зазначається, що буде проведене ще одне обстеження гравця, проте наразі операція є найкращим варіантом для Педрі.

‼️Según hemos podido saber desde el club no se espera a Pedri hasta la próxima temporada y se pretende que el jugador no vaya a la Eurocopa. Se intentará convencer al canario que la operación es la mejor opción para limpiar el tejido dañado🔵🔴 pic.twitter.com/iLdwFcaIO3 — Bar Canaletes (@BarCanaletes) March 5, 2024

Іспанський півзахисник травмувався в матчі 27 туру Ла Ліги проти Атлетика з Більбао (0:0).

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Педрі провів 24 матчі за Барселону, забив 2 голи та зробив 4 асисти.