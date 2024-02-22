Півзахисник ЛНЗ перейшов у ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Антон Савін перейшов у футбольний клуб Першої ліги ФСК Маріуполь.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Раніше футболіст виступав за ЛНЗ, за який відіграв 11 матчів в УПЛ і зробив 3 асисти. Також він грав за Металіст 1925, Суми, Полісся, Полтаву, Алашкерт, Гірник-Спорт, Нафтовик, Буковину, Металург Донецьк.
Наразі Маріуполь посідає 4-е місце у групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 31 очко.
Нагадаємо, Маріуполь переглядає двох ексгравців Металіста.