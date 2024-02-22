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Півзахисник ЛНЗ перейшов у ФСК Маріуполь

Антон Савін змінив клуб
Сьогодні 17:28 120 0
Півзахисник ЛНЗ перейшов у ФСК Маріуполь
#ЛНЗ Черкаси, #Футбольні трансфери, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Антон Савін перейшов у футбольний клуб Першої ліги ФСК Маріуполь.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Раніше футболіст виступав за ЛНЗ, за який відіграв 11 матчів в УПЛ і зробив 3 асисти. Також він грав за Металіст 1925, Суми, Полісся, Полтаву, Алашкерт, Гірник-Спорт, Нафтовик, Буковину, Металург Донецьк.

Наразі Маріуполь посідає 4-е місце у групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 31 очко.

Нагадаємо, Маріуполь переглядає двох ексгравців Металіста.

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