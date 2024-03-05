Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У вівторок, 5 березня, відбудуться перші матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Мюнхенська Баварія спробує відігратися в римського Лаціо, а Парі Сен-Жермен на виїзді намагатиметься втримати зароблений гандикап над Реалом Сосьєдад.
Розклад матчів 1/8 фіналу
- 22:00. Баварія - Лаціо (перший матч - 0:1)
- 22:00. Реал Сосьєдад - ПСЖ (перший матч - 0:2)
*Указаний час - київський
Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, перемога Баварії над Лаціо з рахунком 2:1 переведе гру в додатковий час.
Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.