Головне
Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 145
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 04:22 479
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра
Вчора 20:27 3882 1
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Вчора 16:06 5447 2
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем
Вчора 13:47 7609 4
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Вчора 13:13 520 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 12:12 90205
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок"
Вчора 11:52 27735 9
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції
Вчора 10:20 379605 12
Ф'юрі повернувся до тренувань після травми
Вчора 10:17 524
Прямі трансляції

Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:00 145 0
Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Баварія, #Лаціо, #ПСЖ, #Реал Сосьєдад, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 5 березня, відбудуться перші матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Мюнхенська Баварія спробує відігратися в римського Лаціо, а Парі Сен-Жермен на виїзді намагатиметься втримати зароблений гандикап над Реалом Сосьєдад.

Розклад матчів 1/8 фіналу

*Указаний час - київський

Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, перемога Баварії над Лаціо з рахунком 2:1 переведе гру в додатковий час. 

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Баварія - Лаціо: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році 5447 2
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції 379605 12
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 90205
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем 7609 4
﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії ﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії 13026 4
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" 27735 9
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357370
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60084
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102851
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164996 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46802 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135402 1