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Бразильський нападник повернувся до складу Зорі

Сьогодні 22:04 120 0
Бразильський нападник повернувся до складу Зорі
#Гільєрме, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

До складу луганської Зорі повернувся бразильський нападник - Гільєрме.

На офіційній сторінці клубу в інстаграмі з`явилася фотографія з гравцем після тренування.

Бразилець залишив розташування луганчан на початку повномасштабного вторгнення. За основну команду Зорі Гільєрме провів лише один матч, після чого на правах оренди перебрався до португальської Браги, де виступав у молодіжному складі.

Наразі луганська команда посідає 12 місце. Наступну гру "чорно-білі" зіграють 7 березня проти Минаю.

Нагадаємо, що в межах 19 туру луганська команда зіграла внічию з Олександрією.

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