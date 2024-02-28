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Визначилась оцінка Забарного за матч проти Лестера

Матч завершився перемогою Лестера
Сьогодні 09:44 103 0
Визначилась оцінка Забарного за матч проти Лестера
#Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - sofascore.com.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч проти Лестера в 1/8 фіналу Кубка Англії (0:1)

Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця за основний та додатковий час у 7.0. Меншу оцінку серед гравців стартового складу отримали тільки Адам Сміт та Енес Юнал.

Забарний у матчі зробив чотири виноси м'яча,  1 перехоплення, 2 відбори, 5 повітряних дуелей (3 успішні), 22 втрати володіння, а також віддав 78 передач (61 з них точні).

Відзначимо, що для українця це був 28 матч у поточному сезоні за клуб в усіх турнірах.

Раніше Манчестер Сіті обіграв Борнмут Забарного в АПЛ.

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