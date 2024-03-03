Жирона з Довбиком та Циганковим програла Мальорці: результати матчів 27 туру Ла Ліги

Серлот оформив хеттрик у грі з Гранадою

Джерело - Чемпіон.

3 березня у 27 турі іспанської Ла Ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

27 тур, 3 березня

Вільярреал - Гранада 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Серлот, 2:0 - 19 Серлот, 3:0 - 32 Капу, 4:0 - 47 Гуедеш, 5:0 - 66 Серлот, 5:1 - 90+1 Корбяну

Атлетико - Бетіс 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Сілва (авт), 2:0 - 44 Мората, 2:1 - 62 Карвалью

Мальорка - Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 33 Копете

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик відіграли увесь матч. Результативними діями не відзначилися.

Сьогодні, 3 березня, в іспанській Ла Лізі буде зіграно ще один матч:

22:00. Атлетик - Барселона

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