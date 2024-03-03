Вільярреал розгромив Гранаду: результати матчів 27 туру Ла Ліги

Серлот оформив хеттрик у грі з Гранадою

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі іспанської Ла Ліги Вільярреал вдома святкував впевнену перемогу над Гранадою.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

27 тур, 3 березня

Вільярреал - Гранада 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Серлот, 2:0 - 19 Серлот, 3:0 - 32 Капу, 4:0 - 47 Гуедеш, 5:0 - 66 Серлот, 5:1 - 90+1 Корбяну

Сьогодні, 3 березня, в іспанській Ла Лізі буде зіграно ще три матчі:

17:15. Атлетико - Бетіс

19:30. Мальорка - Жирона

22:00. Атлетик - Барселона

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!