Вільярреал розгромив Гранаду: результати матчів 27 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 27 турі іспанської Ла Ліги Вільярреал вдома святкував впевнену перемогу над Гранадою.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
27 тур, 3 березня
Вільярреал - Гранада 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 7 Серлот, 2:0 - 19 Серлот, 3:0 - 32 Капу, 4:0 - 47 Гуедеш, 5:0 - 66 Серлот, 5:1 - 90+1 Корбяну
Сьогодні, 3 березня, в іспанській Ла Лізі буде зіграно ще три матчі:
- 17:15. Атлетико - Бетіс
- 19:30. Мальорка - Жирона
- 22:00. Атлетик - Барселона
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!