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Вільярреал розгромив Гранаду: результати матчів 27 туру Ла Ліги

Серлот оформив хеттрик у грі з Гранадою
Сьогодні 16:55 105 0
Вільярреал розгромив Гранаду: результати матчів 27 туру Ла Ліги
#Атлетико, #Барселона, #Вільярреал, #Гранада, #Жирона, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі іспанської Ла Ліги Вільярреал вдома святкував впевнену перемогу над Гранадою.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
27 тур, 3 березня

Вільярреал - Гранада 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Серлот, 2:0 - 19 Серлот, 3:0 - 32 Капу, 4:0 - 47 Гуедеш, 5:0 - 66 Серлот, 5:1 - 90+1 Корбяну

Сьогодні, 3 березня, в іспанській Ла Лізі буде зіграно ще три матчі:

  • 17:15. Атлетико - Бетіс 
  • 19:30. Мальорка - Жирона
  • 22:00. Атлетик - Барселона

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