Нант поступився Мецу, Тулуза перемогла Ніццу: результати матчів 24 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, у 24-му турі французької Ліги 1 відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

15 тур, 10 грудня

Тулуза - Ніцца 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 8 Моффі, 1:1 - 1:1 - 65 Даллінга, 2:1 - 69 Гбоо

Брест - Гавр 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 34 Ле-Мелу

Монпельє - Страсбур 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Діарра, 1:1 - 71 Норден, 162- 83 Емега, 2:2 - 87 Норден

Нант - Мец 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Мікаутадзе, 0:2 - 60 Юдоль

Сьогодні, 3 березня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:

18:05. Ренн - Лор’ян

21:45. Ліон - Ланс

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