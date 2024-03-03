Нант поступився Мецу, Тулуза перемогла Ніццу: результати матчів 24 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, у 24-му турі французької Ліги 1 відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
15 тур, 10 грудня
Тулуза - Ніцца 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 8 Моффі, 1:1 - 1:1 - 65 Даллінга, 2:1 - 69 Гбоо
Брест - Гавр 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 34 Ле-Мелу
Монпельє - Страсбур 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Діарра, 1:1 - 71 Норден, 162- 83 Емега, 2:2 - 87 Норден
Нант - Мец 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 58 Мікаутадзе, 0:2 - 60 Юдоль
Сьогодні, 3 березня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:
- 18:05. Ренн - Лор’ян
- 21:45. Ліон - Ланс
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