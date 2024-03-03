Шахтар - Кривбас: у "гірників" серйозні кадрові проблеми

Одразу кілька основних гравців можуть пропустити гру

Джерело - Чемпіон.

Матч 19 туру Української-Прем`єр ліги між Шахтарем та Кривбасом скоріш за все пропусять Егіналду, Тарас Степаненко та Олександр Зубков.

Про це повідомив спортивний директор гірників Даріо Срна.

"Егіналду, Степаненко та Зубков під великим питанням. Нехай лікар приймає рішення", - сказав хорват.

Також через дискваліфікацію гру пропускає Микола Матвієнко.

Незважаючи на це, на думку букмекерів саме Шахтар є фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу донецького клубу дорівнює 1.85, на Кривбас - 4.60, нічия оцінюється в 3.75.

Гра відбудеться о 18:00, поєдинок транслюватимуть на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, що у межах 18 туру УПЛ Шахтар зіграв у нічию з Олександрією, однак в олександрійців на поле вийшов незаявлений гравець, через що їм загрожує технічна поразка.