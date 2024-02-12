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Лапорта був розгніваний після нічиєї Барселони з Гранадою

арселона втратила можливість скоротити відставання від Жирони
Сьогодні 18:52 358 0
Лапорта був розгніваний після нічиєї Барселони з Гранадою

Джерело - CCMA.

Президент Барселони Жоан Лапорта залишився незадоволеним результатом матчу з Гранадою (3:3) у 24-у турі іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє CCMA.

  Дивіться: Барселона - Гранада 3:3: огляд матчу

За інформацією видання, Лапорта розгнівався та кинув піднос з канапе у VIP-ложі.

Після нічиї з Гранадою Барселона втратила можливість скоротити відставання від Жирони в турнірній таблиці, яка поступилася Реалу (4:0).

Нагадаємо, вінгер каталонців Ламін Ямал встановив рекорд чемпіонату Іспанії у грі з Гранадою.

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