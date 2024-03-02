Валенсія Яремчука прийме Реал Луніна: розклад матчів Ла Ліги

Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 2 березня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, у межах 27 туру іспанської Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Валенсія Романа Яремчука прийме Реал Андрія Луніна. У поточному сезоні український форвард "кажанів" зіграв 17 матчів, у яких забив два голи.

Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 2 березня:

15:00 Севілья - Реал Сосьєдад

17:15 Райо Вальєкано - Кадіс

19:30 Хетафе - Лас-Пальмас

22:00 Валенсія - Реал Мадрид

Раніше визначилися фіналісти Кубку Іспанії, де Атлетик розгромив Атлетико Мадрид за сумою двох матчів (4:0). У фіналі баски зіграють із Мальоркою, яка переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.

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