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Валенсія Яремчука прийме Реал Луніна: розклад матчів Ла Ліги

Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 2 березня
Сьогодні 11:34 111 0
Валенсія Яремчука прийме Реал Луніна: розклад матчів Ла Ліги
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, у межах 27 туру іспанської Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Валенсія Романа Яремчука прийме Реал Андрія Луніна. У поточному сезоні український форвард "кажанів" зіграв 17 матчів, у яких забив два голи.

Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 2 березня:

  • 15:00 Севілья - Реал Сосьєдад
  • 17:15 Райо Вальєкано - Кадіс
  • 19:30 Хетафе - Лас-Пальмас
  • 22:00 Валенсія - Реал Мадрид

Раніше визначилися фіналісти Кубку Іспанії, де Атлетик розгромив Атлетико Мадрид за сумою двох матчів (4:0). У фіналі баски зіграють із Мальоркою, яка переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.

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