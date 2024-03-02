Валенсія Яремчука прийме Реал Луніна: розклад матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 березня, у межах 27 туру іспанської Ла Ліги відбудеться чотири матчі.
Валенсія Романа Яремчука прийме Реал Андрія Луніна. У поточному сезоні український форвард "кажанів" зіграв 17 матчів, у яких забив два голи.
Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 2 березня:
- 15:00 Севілья - Реал Сосьєдад
- 17:15 Райо Вальєкано - Кадіс
- 19:30 Хетафе - Лас-Пальмас
- 22:00 Валенсія - Реал Мадрид
Раніше визначилися фіналісти Кубку Іспанії, де Атлетик розгромив Атлетико Мадрид за сумою двох матчів (4:0). У фіналі баски зіграють із Мальоркою, яка переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.
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