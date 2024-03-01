Уболівальники визначали кращого гравця Реала у лютому

Ним став півзахисник мадридців

Джерело - Twitter.

Уболівальники мадридського Реала обрали Браїма Діаса найкращим гравцем команди в лютому.

Відповідні результати опубліковані на сторінці голосування у соцмережі Х.

У лютому іспанський півзахисник провів 6 матчів і відзначився голами в іграх з Атлетико (1:1) у Ла Лізі та Лейпцигом (1:0) у гостьовому матчі Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що у голосуванні Браїм випередив Хоселу, Вінісіуса Жуніора, Тоні Крооса та Луку Модріча.

Нагадаємо, у лютому Браїм Діас також претендував на звання найкращого Гравця тижня у Лізі чемпіонів, проте перемогу здобув Кевін Де Брейне.