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Барселона відмовилась від кандидатури Фліка

У Барселоні вважають тренера малодосвідченим
Сьогодні 16:39 44 0
Барселона відмовилась від кандидатури Фліка
#Барселона, #Флік

Джерело - as.com.

Екстренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік не зможе очолити Барселону влітку.

Про це повідомляє AS.

Керівництво іспанського клубу не було впевнено, що у фахівця є достатньо досвіду, щоб очолити "синьо-гранатових". У німця немає успіхів на клубному рівні окрім Баварії. Також його перебування у національній збірній Німеччини не вразило функціонерів.

Також зазначається, що Флік надто завзято пропонував свої послуги Барселоні, для якого це був імовірно останній варіант для продовження тренерської кар'єри.

Ганс-Дітер знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув з Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).

Нагадаємо, що після закінчення нинішнього сезону з посади головного тренера Барселони піде Хаві Ернандес.

Раніше повідомляли, що Барселона повернула Алвесу статус Легенди клубу.

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