Барселона відмовилась від кандидатури Фліка

Джерело - as.com.
Екстренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік не зможе очолити Барселону влітку.
Про це повідомляє AS.
Керівництво іспанського клубу не було впевнено, що у фахівця є достатньо досвіду, щоб очолити "синьо-гранатових". У німця немає успіхів на клубному рівні окрім Баварії. Також його перебування у національній збірній Німеччини не вразило функціонерів.
Також зазначається, що Флік надто завзято пропонував свої послуги Барселоні, для якого це був імовірно останній варіант для продовження тренерської кар'єри.
Ганс-Дітер знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув з Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).
Нагадаємо, що після закінчення нинішнього сезону з посади головного тренера Барселони піде Хаві Ернандес.
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