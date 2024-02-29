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Ренн здолав Ле-Пюї та вийшов до півфіналу Кубку Франції

Команда з 4 за силою дивізіону Франції завершила свої виступи в змаганнях
Вчора 23:59 96 0
Ренн здолав Ле-Пюї та вийшов до півфіналу Кубку Франції
#Кубок Франції, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Ренн здобув перемогу над Ле-Пюї в межах чвертьфіналу Кубку Франції.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3 на користь гостів.

Варто зазначити, що Ле-Пюї-ан-Веле виступають у четвертому за силою дивізіоні Франції, де посідають другу сходинку в турнірній таблиці.

Кубок Франції з футболу
1/4 фіналу, 29 лютого

Ле-Пюї - Ренн 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Теат, 0:2 - 49 Буріжо (пен), 1:2 - 61 Адінані, 1:3 - 82 Буріжо

Раніше у межах чвертьфіналу Кубку Франції Валансьєнн по пенальті здолав Руан, а Ліон у серії з труднощами обіграв Страсбур.

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