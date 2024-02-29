Джерело - Чемпіон.
Ренн здобув перемогу над Ле-Пюї в межах чвертьфіналу Кубку Франції.
Зустріч завершилася з рахунком 1:3 на користь гостів.
Варто зазначити, що Ле-Пюї-ан-Веле виступають у четвертому за силою дивізіоні Франції, де посідають другу сходинку в турнірній таблиці.
Кубок Франції з футболу
1/4 фіналу, 29 лютого
Ле-Пюї - Ренн 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Теат, 0:2 - 49 Буріжо (пен), 1:2 - 61 Адінані, 1:3 - 82 Буріжо
Раніше у межах чвертьфіналу Кубку Франції Валансьєнн по пенальті здолав Руан, а Ліон у серії з труднощами обіграв Страсбур.