Команда з 4 за силою дивізіону Франції завершила свої виступи в змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Ренн здобув перемогу над Ле-Пюї в межах чвертьфіналу Кубку Франції.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3 на користь гостів.

Варто зазначити, що Ле-Пюї-ан-Веле виступають у четвертому за силою дивізіоні Франції, де посідають другу сходинку в турнірній таблиці.

Кубок Франції з футболу

1/4 фіналу, 29 лютого

Ле-Пюї - Ренн 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Теат, 0:2 - 49 Буріжо (пен), 1:2 - 61 Адінані, 1:3 - 82 Буріжо

Раніше у межах чвертьфіналу Кубку Франції Валансьєнн по пенальті здолав Руан, а Ліон у серії з труднощами обіграв Страсбур.