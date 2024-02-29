Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч Кубку Португалії зі Спортингом

Зустріч розпочнеться о 22:45 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт визначився зі стартовим складом команди на перший матч 1/2 фіналу Кубка Португалії зі Спортингом.

Українець Анатолій Трубін вийде в основі лісабонського клубу. Зустріч розпочнеться о 22:45 за київським часом.

Матч-відповідь запланований на 3 квітня.

Нагадаємо, що Трубін у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 33 матчах: пропустив 27 голів, 13 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

Раніше визначився суперник португальського клубу в 1/8 фіналу Ліги Європи.