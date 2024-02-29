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Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч Кубку Португалії зі Спортингом

Зустріч розпочнеться о 22:45 за київським часом
Сьогодні 22:04 63 0
Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч Кубку Португалії зі Спортингом
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Кубок Португалії, #Спортинг, #Анатолій Трубін, #Шмідт

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт визначився зі стартовим складом команди на перший матч 1/2 фіналу Кубка Португалії зі Спортингом.

Українець Анатолій Трубін вийде в основі лісабонського клубу. Зустріч розпочнеться о 22:45 за київським часом.

Матч-відповідь запланований на 3 квітня.

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Нагадаємо, що Трубін у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 33 матчах: пропустив 27 голів, 13 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

Раніше визначився суперник португальського клубу в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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