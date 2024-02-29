Французький клуб оштрафували на 50 тисяч євро

Джерело - УЄФА.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Марсель за поведінку вболівальників у матчі раунду плей-оф Ліги Європи проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Йдеться про перший поєдинок між французьким та українським клубом, який відбувся 15 лютого. Фанати Марселя активно використовували піротехніку, через яку суддя зупиняв матч.

Олімпік оштрафували на 50 тисяч євро, а також заборонили продавати квитки на 1 виїзний матч єврокубків. Варто зазначити, що заборона продажу квитків є умовним покаранням із випробувальним терміном 2 роки з дати рішення.

Нагадаємо, Марсель обіграв Шахтар за сумою двох зустрічей (5:3) та вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з Вільярреалом.