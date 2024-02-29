Головне
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу
Сьогодні 11:50 4003
Павелка випустили на свободу
Сьогодні 16:40 5777 3
Відбір до Євро-2024: сьогодні відбудеться матч Ізраїль - Україна
Сьогодні 15:12 546 1
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"
Сьогодні 13:24 900
Помер легендарний нападник Карпат
Сьогодні 11:15 802
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:11 62693
Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні
Сьогодні 08:16 435
Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 01:05 623
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році
Сьогодні 00:23 11044
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Лідс: результати матчів Кубку Англії
Вчора 23:51 733
Прямі трансляції

УЄФА оштрафувала Марсель за поведінку вболівальників у матчі з Шахтарем

Французький клуб оштрафували на 50 тисяч євро
Сьогодні 20:34 53 0
УЄФА оштрафувала Марсель за поведінку вболівальників у матчі з Шахтарем
#Ліга Європи, #Марсель, #УЄФА, #Шахтар

Джерело - УЄФА.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Марсель за поведінку вболівальників у матчі раунду плей-оф Ліги Європи проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Йдеться про перший поєдинок між французьким та українським клубом, який відбувся 15 лютого. Фанати Марселя активно використовували піротехніку, через яку суддя зупиняв матч.

Олімпік оштрафували на 50 тисяч євро, а також заборонили продавати квитки на 1 виїзний матч єврокубків. Варто зазначити, що заборона продажу квитків є умовним покаранням із випробувальним терміном 2 роки з дати рішення.

Нагадаємо, Марсель обіграв Шахтар за сумою двох зустрічей (5:3) та вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з Вільярреалом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 5777 3
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації 62693
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 4003
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 7981
Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами 11789
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році 11044
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34068 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116814
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135108 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102584
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10998
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44484