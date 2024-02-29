Мудрик відреагував на перемогу Челсі в Кубку Англії

Челсі здобув важливу перемогу над Лідсом у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії.

Про це повідомив український футболіст Михайло Мудрик.

“Дуже позитивні емоції, особливо тому, що ми виграли, і я забив гол для своєї команди

Кожна перемога допомагає команді зростати у впевненості, особливо ця перемога, тому що ми просуваємося вперед у цьому кубку і намагаємося вийти у наступний фінал.

Для нас дуже важливо було перемогти, тому що всі були засмучені останньою грою у фіналі Кубку англійської ліги. Нам треба продовжувати йти, ми не можемо дозволити собі сумувати. Ми маємо виграти наступну гру, а потім наступну та наступну.

Це допомагає, особливо коли ти забиваєш, оскільки це підвищує твою впевненість. Голи допомагають кожному гравцеві рости і ставати кращим і кращим", - відзначив Мудрик.