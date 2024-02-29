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Мудрик відреагував на перемогу Челсі в Кубку Англії

Михайло Мудрик прокоментував переможний матч із Лідсом (3:2)
Сьогодні 15:55 80 0
Мудрик відреагував на перемогу Челсі в Кубку Англії
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - chelseafc.com.

Челсі здобув важливу перемогу над Лідсом у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії.

Про це повідомив український футболіст Михайло Мудрик.

“Дуже позитивні емоції, особливо тому, що ми виграли, і я забив гол для своєї команди

Кожна перемога допомагає команді зростати у впевненості, особливо ця перемога, тому що ми просуваємося вперед у цьому кубку і намагаємося вийти у наступний фінал.

Для нас дуже важливо було перемогти, тому що всі були засмучені останньою грою у фіналі Кубку англійської ліги. Нам треба продовжувати йти, ми не можемо дозволити собі сумувати. Ми маємо виграти наступну гру, а потім наступну та наступну.

Це допомагає, особливо коли ти забиваєш, оскільки це підвищує твою впевненість. Голи допомагають кожному гравцеві рости і ставати кращим і кращим", - відзначив Мудрик.

Михайло у грі проти Лідса відзначився голом та був замінений на 90+4 хвилині матчу.

Відзначимо, що цей гол став для українця першим у 2024 році. Михайло останнім часом втратив місце у стартовому складі, а перед фінальним матчем Кубку Ліги проти Ліверпуля українець мав невтішну серію із трьох поспіль "повних матчів" на лавці.

Нагадаємо, після недільної гри проти "червоних", у якій ексгравець Шахтаря з'явився на полі в кінці основного часу, колишній нападник Астон Вілли у соцмережах поглумився над 23-річним футболістом.

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