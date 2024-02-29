Головне
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу
Сьогодні 11:50 2841
Відбір до Євро-2024: сьогодні пройде матч Ізраїль - Україна
Сьогодні 15:12 166
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"
Сьогодні 13:24 484
Помер легендарний нападник Карпат
Сьогодні 11:15 569
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:11 62539
Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні
Сьогодні 08:16 368
Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 01:05 573
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році
Сьогодні 00:23 10088
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Лідс: результати матчів Кубку Англії
Вчора 23:51 700
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому
Вчора 18:42 4045 1
Прямі трансляції

Барселона готує трансфер 16-річного аргентинця

16-річний аргентинець може змінити клуб
Сьогодні 14:43 113 0
Барселона готує трансфер 16-річного аргентинця
#Барселона, #Рівер Плейт, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.es.

Барселона націлена на підписання 16-річного аргентинського півзахисника Рівер Плейт Франко Мастантуоно.

Про це повідомляє sport.es.

Іспанський клуб вже почав роботу над трансфером.

Сума відступних за аргентинського вундеркінда становить близько 25 млн євро. Мастантуоно може виходити на поле в центрі півзахисту та на правому фланзі атаки.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2025 року. Цього сезону він відіграв за Рівер Плейт вісім матчів та забив один гол.

Повідомлялося, що Барселона розглядає можливість підписати колишнього воротаря Манчестер Юнайтед Давіда де Хеа на правах вільного агента влітку.

Також каталонці хочуть продовжити контракт з вінгером Ламіном Ямалом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами 11397
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році 10088
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому Бухов - найкращий спортсмен України в лютому 4045 1
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 7720
Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал 15654
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації 62539
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359809 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336492 9
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63827 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19891 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19348 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56193 1