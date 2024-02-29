Барселона готує трансфер 16-річного аргентинця

16-річний аргентинець може змінити клуб

Барселона націлена на підписання 16-річного аргентинського півзахисника Рівер Плейт Франко Мастантуоно.

Про це повідомляє sport.es.

Іспанський клуб вже почав роботу над трансфером.

Сума відступних за аргентинського вундеркінда становить близько 25 млн євро. Мастантуоно може виходити на поле в центрі півзахисту та на правому фланзі атаки.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2025 року. Цього сезону він відіграв за Рівер Плейт вісім матчів та забив один гол.

Повідомлялося, що Барселона розглядає можливість підписати колишнього воротаря Манчестер Юнайтед Давіда де Хеа на правах вільного агента влітку.

Також каталонці хочуть продовжити контракт з вінгером Ламіном Ямалом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!