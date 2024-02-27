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Барселона підпише нову угоду з Ямалом

Барселона продовжить контракт із 16-річним вінгером
Сьогодні 15:33 90 0
Барселона підпише нову угоду з Ямалом
#Барселона, #Ламін Ямал

Джерело - mundodeportivo.com.

Барселона хоче продовжити контракт з вінгером Ламіном Ямалом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У жовтні минулого року гравець підписав контракт до 2026 року. Згідно із правилами Ла Ліги, неповнолітні футболісти не можуть підписувати договори більш ніж на три роки.

Однак, в угоді між сторонами також було детально прописано, що Ламін продовжить контракт, коли йому виповниться 18 років влітку 2025 року.

Очікується, що новий контракт буде розраховано до 2030 року.

У нинішньому сезоні 16-річний Ямал провів за Барселону 36 матчів, у яких він забив 5 голів та зробив 7 асистів.

Нагадаємо,  Ямал став наймолодшим гравцем, який виходив на поле в плей-оф Ліги чемпіонів.

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