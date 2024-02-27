Барселона підпише нову угоду з Ямалом

Джерело - mundodeportivo.com.
Барселона хоче продовжити контракт з вінгером Ламіном Ямалом.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
У жовтні минулого року гравець підписав контракт до 2026 року. Згідно із правилами Ла Ліги, неповнолітні футболісти не можуть підписувати договори більш ніж на три роки.
Однак, в угоді між сторонами також було детально прописано, що Ламін продовжить контракт, коли йому виповниться 18 років влітку 2025 року.
Очікується, що новий контракт буде розраховано до 2030 року.
У нинішньому сезоні 16-річний Ямал провів за Барселону 36 матчів, у яких він забив 5 голів та зробив 7 асистів.
Нагадаємо, Ямал став наймолодшим гравцем, який виходив на поле в плей-оф Ліги чемпіонів.
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