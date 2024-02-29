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Помер легендарний нападник Карпат

Пішов з життя легендарний бомбардир львівських Карпат
Сьогодні 11:15 109 0
Помер легендарний нападник Карпат
#Карпати

Джерело - Чемпіон.

На 77-му році життя помер колишній бомбардир Карпат Володимир Данилюк.

Про це повідомив представник пресслужби львівського клубу Юрій Назаркевич.

Причиною смерті стала важка хвороба, якою він хворів на останнє часом.

Володимир виступав за Карпати з 1966 по 1978 роки. За цей час він провів 322 матчі та забив 94 голи. Він є найкращим бомбардиром львів'ян в історії клубу. 

Разом із Карпатами Данилюк виграв Кубок СРСР у 1969-му.

Після завершення кар'єри футболіста працював в Академії футболу Карпат, виховавши низку талановитих футболістів. За свою працю отримав звання "Заслужений тренер України.

Нагадаємо, раптово помер автор переможного гола на ЧС-1990.

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