Раптово помер автор переможного гола на ЧС-1990

Захисник забив переможний м'яч у ворота Аргентини у фіналі 1990 року.

На 64 році життя помер чемпіон світу 1990 року в складі збірної Німеччини Андреас Бреме.

Про це повідомляє Bild.

Ексфутболіст помер через зупинку серця.

Відзначимо, що Бреме розпочинав кар'єру у складі Саарбрюкена в другій Бундеслізі звідки перейшов у Кайзерслаутерн. Також грав за Баварію, Інтер та Сарагосу.

Вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок Німеччини. З мюнхенським клубом доходив до фіналу Кубка європейських чемпіонів. У складі Інтера ставав переможцем Серії А, Суперкубка Італії та Кубка УЄФА. Із Сарагосою здобув Кубок Іспанії.

Андреас Бреме забив переможний гол Німеччини у фіналі ЧС-1990 у ворота збірної Аргентини. Також разом зі збірною він був фіналістом ЧС-1986 та Євро-1992.