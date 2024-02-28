Розпочався продаж квитків на матч Динамо - Чорноморець

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо отримало дозвіл від військової міської адміністрації на проведення футбольних матчів із залученням глядачів.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Уболівальники матимуть змогу відвідати найближчий матч київського клубу з Чорноморцем. Зустріч відбудеться 2 березня, о 15:30 за київським часом, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.

Ціна квитків залежно від категорії, становитиме 200, 300 та 400 гривень.

Нагадаємо, що гравці Динамо отримали бронь від мобілізації.

Зазначимо, що раніше такий дозвіл отримав інший столичний клуб УПЛ - Оболонь. На поєдинку 18-го туру Оболонь - Чорноморець були присутні 1040 глядачів.

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