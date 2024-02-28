Головне
"Чемпіон" повертається до "Української правди"
Сьогодні 13:57 1179
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому
Сьогодні 18:42 2296 1
Шовковський став найкращим тренером 18 туру УПЛ
Сьогодні 18:22 191
Ванат визнаний найкращим гравцем 18 туру УПЛ
Сьогодні 17:40 323
Лунін проведе переговори з Реалом щодо нового контракту
Сьогодні 17:21 286
Визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені
Сьогодні 16:39 373
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
Сьогодні 12:17 955
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
Сьогодні 10:05 844
Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:25 547
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 в Остіні
Сьогодні 08:10 432
Прямі трансляції

Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами

Розпочався продаж квитків на матч Динамо - Чорноморець
Сьогодні 21:48 151 0
Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами
#Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо отримало дозвіл від військової міської адміністрації на проведення футбольних матчів із залученням глядачів.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Уболівальники матимуть змогу відвідати найближчий матч київського клубу з Чорноморцем. Зустріч відбудеться 2 березня, о 15:30 за київським часом, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.

Ціна квитків залежно від категорії, становитиме 200, 300 та 400 гривень.

Нагадаємо, що гравці Динамо отримали бронь від мобілізації.

Зазначимо, що раніше такий дозвіл отримав інший столичний клуб УПЛ - Оболонь. На поєдинку 18-го туру Оболонь - Чорноморець були присутні 1040 глядачів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Чемпіон" повертається до "Української правди" "Чемпіон" повертається до "Української правди" 1179
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця 1329 1
Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал 9598
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії 844
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли 955
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому Бухов - найкращий спортсмен України в лютому 2296 1
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69014
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56176 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164736 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39009
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50340
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63907