Визначився час початку матчу Боснія – Україна

Матч відбудеться 21 березня

Джерело - УАФ.

Півфінал плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, початок зустрічі заплановано на 21:45.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Місце проведення поєдинку стане відоме згодом.

У разі успіху в даному протистоянні збірна України у фіналі 26 березня на власному полі побореться за перепустку на Євро-2024 з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія. Початок цього матчу — також о 21:45 за Києвом.

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