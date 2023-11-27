Визначився час початку матчу Боснія – Україна

Джерело - УАФ.
Півфінал плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, початок зустрічі заплановано на 21:45.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Місце проведення поєдинку стане відоме згодом.
У разі успіху в даному протистоянні збірна України у фіналі 26 березня на власному полі побореться за перепустку на Євро-2024 з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія. Початок цього матчу — також о 21:45 за Києвом.
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