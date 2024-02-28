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Стало відомо, коли Беллінгем може повернутися на поле

Повернення англійця очікується на гру з Лейпцигом
Сьогодні 12:44 125 0
Стало відомо, коли Беллінгем може повернутися на поле
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - marca.com.

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем незабаром відновиться від травми.

Про це повідомляє Marca.

У клубі не поспішають із поверненням 20-річного англійця, але сподіваються, що він буде готовий до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Беллінгема очікують на лаві запасних у наступному матчі Ла Ліги проти Валенсії, який відбудеться 2 березня. Наразі мадридці лідирують у турнірній таблиці у вищому дивізіоні Іспанії та мають 65 очок.

Нагадаємо, Джуд  отримав пошкодження у матчі чемпіонату Іспанії з Жироною (4:0).

Англійський півзахисник перейшов у Реал в червні 2023 року з дортмундської Боруссії за понад 100 млн євро. У поточному сезоні він у 29 матчах за мадридців забив 20 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал встановив новий клубний рекорд.

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