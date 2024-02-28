Соколов повернувся у Лівий берег

Джерело - Чемпіон.
Захисник Ниви Олег Соколов перейшов у Лівий берег.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Відзначимо, що оборонець вже виступав за клуб у 2021-22 роках. Тоді, він відіграв 18 матчів за команду.
З 2022 року Соколов грав за Ниву Тернопіль. На рахунку захисника 34 матчі за тернополян у Першій лізі (1 гол) і два - у національному Кубку.
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Наразі Лівий берег займає третє місце у "чемпіонській групі" Першої ліги.
На початку лютого Лівий берег підписав капітана тернопільської Ниви.