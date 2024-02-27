Григорчук провів 200 матчів на чолі клубів УПЛ

В Україні тренер працював лише з двома клубами

Джерело - УПЛ.

Матч 18-го туру УПЛ з Оболонню (1:1) став двохсотим на чолі українських клубів УПЛ для наставника Чорноморця Романа Григорчука.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Цікаво, що в Україні тренер працював лише з двома клубами, причому виключно на рівні Прем'єр-ліги - із запорізьким Металургом та одеським Чорноморцем.

182 матчі тренер провів на чолі Чорноморця, 18 - у Металурзі. У чемпіонатах України підопічні Григорчука провели 166 ігор, у Кубку України - 18 та у єврокубках - 16.

Нагадаємо, що за свою кар'єру фахівець встиг також чимало років попрацювати у Латвії, Азербайджані, Казахстані та Білорусі.

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