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Збірна України вдруге розгромила Болгарію в Лізі націй

Голами відзначилися Овдійчук, Глущенко та Шматко
Сьогодні 17:11 413 0
Збірна України вдруге розгромила Болгарію в Лізі націй

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі плейоф за право грати в дивізіоні Б жіночої футбольної Ліги Націй збірна України перемогла Болгарію.

Матч завершився з рахунком 3:0. Голами відзначилися Ольга Овдійчук, Інна Глущенко та Любов Шматко.

У першому матчі українки здобули перемогу з рахунком 4:0. Як підсумок 7:0 за два матчі та збереження прописки в другому за рангом дивізіоні Ліги Націй.

Жіноча Ліга націй-2023/24
Плей-оф за місце в Лізі В
Матч-відповідь, 27 лютого

Україна - Болгарія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Овдійчук, 2:0 - 18 Глущенко (18), 3:0 - 81 Шматко

Україна: Самсон (Боклач, 84), Басанська, Шматко, Корсун, Петрик, Овдійчук (Малахова, 84), Апанащенко (Семків, 71), Хімич, Панцулая, Глущенко (Молодюк, 84), Кравчук (Майбородіна, 71).

Болгарія: Шаханська, Караїванова, Дімітрова, Я. Іванова, Кефалова (Дінєва, 82) , Найденова, Петрова, Станкова (Парапунова, 71), Д. Іванова (Сергеєва, 74), Адріанова (Расіна, 46), Попадійнова (Н. Іванова, 74).

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