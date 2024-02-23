Головне
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 3077
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Сьогодні 17:07 1176
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Сьогодні 15:43 368
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Сьогодні 15:25 270
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Сьогодні 14:29 485
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів
Сьогодні 13:58 728
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 13:28 713
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії
Сьогодні 12:38 6207 1
Гвоздик розкрив деталі бою за титул тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 10:54 491
Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках
Сьогодні 10:21 1068
Прямі трансляції

Збірна України розгромила Болгарію у плей-оф жіночої Ліги націй

Збірна України на виїзді без проблем розібралась з болгарками
Сьогодні 18:34 85 0
Збірна України розгромила Болгарію у плей-оф жіночої Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді обіграла національну команду Болгарії у першому матчі за збереження прописки у дивізіоні В Ліги націй.

Гра завершила з рахунком 4:0 на користь українок.

Матч-відповідь зіграються 27 лютого на стадіоні Мардан у турецькій Антальї. Початок  о 15:00 за Києвом. 

Жіноча Ліга націй-2023/24

Плей-оф за місце в Лізі В, перший матч

23 лютого

Болгарія — Україна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Кравчук, 0:2 - 24 Андрухів, 0:3 - 83 Глущенко, 0:4 - 90+5 Котик 

Україна: Келюшик, Петрик (Подольська, 74), Котик, Шматко (к), Басанська (Деркач, 84), Андрухів (Козлова, 49), Семків (Корсун, 84), Хімич, Овдійчук, Кравчук (Малахова, 74), Глущенко.

Нагадаємо, українки посіли третє місце у своїй групі та зуміли обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши вильоту в Лігу С.

Коментарі ()
Популярне зараз
Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи 1405
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії 6207 1
Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи 16509 2
Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України 5987 1
Марсель - Шахтар 3:1. Як це було Марсель - Шахтар 3:1. Як це було 3919
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ 3077
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37029
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38921
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116693
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35396
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46522 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28030