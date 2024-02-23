Збірна України розгромила Болгарію у плей-оф жіночої Ліги націй

Збірна України на виїзді без проблем розібралась з болгарками

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді обіграла національну команду Болгарії у першому матчі за збереження прописки у дивізіоні В Ліги націй.

Гра завершила з рахунком 4:0 на користь українок.

Матч-відповідь зіграються 27 лютого на стадіоні Мардан у турецькій Антальї. Початок о 15:00 за Києвом.

Жіноча Ліга націй-2023/24

Плей-оф за місце в Лізі В, перший матч

23 лютого

Болгарія — Україна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Кравчук, 0:2 - 24 Андрухів, 0:3 - 83 Глущенко, 0:4 - 90+5 Котик

Україна: Келюшик, Петрик (Подольська, 74), Котик, Шматко (к), Басанська (Деркач, 84), Андрухів (Козлова, 49), Семків (Корсун, 84), Хімич, Овдійчук, Кравчук (Малахова, 74), Глущенко.

Нагадаємо, українки посіли третє місце у своїй групі та зуміли обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши вильоту в Лігу С.