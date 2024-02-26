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Екстренер Баварії хоче очолити Барселону

Німецький фахівець хоче повернутися на роботу на клубному рівні
Сьогодні 14:17 161 0
Екстренер Баварії хоче очолити Барселону
Фото - Getty Images
#Барселона, #Флік

Джерело - mundodeportivo.com.

Екстренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік хоче повернутися на роботу у клубному футболі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Агент фахівця відвідав матч Барселони з Хетафе (4:0), де зустрівся з президентом каталонців Жоаном Лапортою і передав бажання свого клієнта очолити Барселону.

Німець знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.

Відзначимо, що Флік найбільшого успіху в кар'єрі досягнув з Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).

Нагадаємо, що після закінчення нинішнього сезону з посади головного тренера Барселони піде Хаві Ернандес.

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