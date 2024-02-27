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Тренер Манчестер Юнайтед очолив Міннесоту

Ерік Ремзі покинув МЮ
Сьогодні 10:42 113 0
Тренер Манчестер Юнайтед очолив Міннесоту
#Манчестер Юнайтед

Джерело - manutd.com.

Манчестер Юнайтед покинув тренер Ерік Ремзі, який очолив клуб МЛС Міннесоту Юнайтед.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Ми дякуємо Еріку за його службу клубу та бажаємо йому всього найкращого в його новому виклику", — йдеться в заяві.

Ремзі входив до тренерського штабу "червоних дияволів" з липня 2021 року. Він працював з Сульшером, Рангніком та тен Гагом. У клубі фахівець відповідав у клубі за інтеграцію іноземних гравців, оскільки вільно володіє іспанською та французькою мовами.

Минулого сезону Міннесота Юнайтед посіла 11-те місце серед 14 команд у Західній конференції.

Нагадаємо, британський мільярдер сер Джим Реткліфф викупив 27.7% акцій Манчестер Юнайтед та став співвласником клубу.

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