Тренер Манчестер Юнайтед очолив Міннесоту

Ерік Ремзі покинув МЮ

Манчестер Юнайтед покинув тренер Ерік Ремзі, який очолив клуб МЛС Міннесоту Юнайтед.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Ми дякуємо Еріку за його службу клубу та бажаємо йому всього найкращого в його новому виклику", — йдеться в заяві.

Ремзі входив до тренерського штабу "червоних дияволів" з липня 2021 року. Він працював з Сульшером, Рангніком та тен Гагом. У клубі фахівець відповідав у клубі за інтеграцію іноземних гравців, оскільки вільно володіє іспанською та французькою мовами.

Минулого сезону Міннесота Юнайтед посіла 11-те місце серед 14 команд у Західній конференції.

Нагадаємо, британський мільярдер сер Джим Реткліфф викупив 27.7% акцій Манчестер Юнайтед та став співвласником клубу.

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