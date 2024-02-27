Тренер Манчестер Юнайтед очолив Міннесоту

Джерело - manutd.com.
Манчестер Юнайтед покинув тренер Ерік Ремзі, який очолив клуб МЛС Міннесоту Юнайтед.
Про це повідомила пресслужба клубу.
"Ми дякуємо Еріку за його службу клубу та бажаємо йому всього найкращого в його новому виклику", — йдеться в заяві.
Ремзі входив до тренерського штабу "червоних дияволів" з липня 2021 року. Він працював з Сульшером, Рангніком та тен Гагом. У клубі фахівець відповідав у клубі за інтеграцію іноземних гравців, оскільки вільно володіє іспанською та французькою мовами.
Минулого сезону Міннесота Юнайтед посіла 11-те місце серед 14 команд у Західній конференції.
Нагадаємо, британський мільярдер сер Джим Реткліфф викупив 27.7% акцій Манчестер Юнайтед та став співвласником клубу.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!