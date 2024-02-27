Мічел назвав мету Жирони у Ла Лізі

Перемога Жирони над Райо Вальєкано залишила клуб у боротьбі за потрапляння у Лігу чемпіонів.

Про це розповів головний тренер каталонців Мічел Санчес на післяматчевій пресконференції.

"Ми знали, що Райо – це команда, яка рідко створює моменти. У першому таймі ми були занадто вертикальні. Ми намагалися віддати останній пас, але невдало. Це спричинило для нас багато втрат. У другому таймі гол дав нам спокій.

Наш суперник зіграв дуже добре у меншості, але ми змогли забити багато голів на контратаках. Дуже складний матч, рахунок 3:0 не повністю відображає те, що було на полі, гра була рівнішою.

Попереду ще багато матчів. Команда повинна була перемогти після трьох невдач. Ми знову перемагаємо, ставши командою з найбільшою результативністю в Ла Лізі. Ми хочемо залишатися собою до кінця.

Сподіваюся, ми зможемо продовжити боротьбу за високі місця у лізі. Ми випереджаємо Атлетик на 10 очок, але нам ще багато чого потрібно зробити. Ми повинні продовжувати працювати на 100%, щоб мати змогу втілити мрію – кваліфікуватися у Лігу чемпіонів", – сказав Мічел.