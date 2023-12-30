Баварія та Арсенал зацікавлені у трансфері захисника Баєра

Джеремі Фрімпонг може змінити клуб

Баварія, Арсенал та багато інших європейських клубів стежать за захисником Баєра Джеремі Фрімпонгом.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Сам гравець відкритий для переходу в новий клуб, і є дуже конкретний шанс, що він залишить Баєр влітку, коли сума відступних в його контракті становитиме 40 млн євро. Угода Фрімпонга з клубом чинна до літа 2028 року.

Цього сезону він відзначився 7 голами та 9 асистами у 22 матчах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал може підписати півзахисника Барселони Роберто.