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Баварія та Арсенал зацікавлені у трансфері захисника Баєра

Джеремі Фрімпонг може змінити клуб
Сьогодні 12:29 234 0
Баварія та Арсенал зацікавлені у трансфері захисника Баєра
#Баварія, #Баєр, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон, #Джеремі Фрімпонг

Джерело - Bayern & Germany.

Баварія, Арсенал та багато інших європейських клубів стежать за захисником Баєра Джеремі Фрімпонгом.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Сам гравець відкритий для переходу в новий клуб, і є дуже конкретний шанс, що він залишить Баєр влітку, коли сума відступних в його контракті становитиме 40 млн євро. Угода Фрімпонга з клубом чинна до літа 2028 року.

Цього сезону він відзначився 7 голами та 9 асистами у 22 матчах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал може підписати півзахисника Барселони Роберто.

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