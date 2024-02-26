Брентфорд Ярмолюка зіграє проти Вест Гема: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться один матч.
Зокрема, Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє проти Вест Гема.
Розклад матчів 26 туру Англійської Прем'єр-ліги на 26 лютого:
- 22:00 Вест Гем - Брентфорд
Брентфорд наразі із 25 очками займає 15-те місце у турнірній таблиці чемпіонату, Вест Гем йде десятим із 36 балами в активі.
Раніше Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл, Манчестер Сіті здолав Борнмут Забарного, а Ліверпуль вдома обіграв Лутон.
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