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Брентфорд Ярмолюка зіграє проти Вест Гема: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів АПЛ
Сьогодні 10:26 73 0
Брентфорд Ярмолюка зіграє проти Вест Гема: розклад матчів АПЛ
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться один матч.

Зокрема, Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє проти Вест Гема.

Розклад матчів 26 туру Англійської Прем'єр-ліги на 26 лютого:

  • 22:00 Вест Гем - Брентфорд

Брентфорд наразі із 25 очками займає 15-те місце у турнірній таблиці чемпіонату, Вест Гем йде десятим із 36 балами в активі.

Раніше Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл, Манчестер Сіті здолав Борнмут Забарного, а Ліверпуль вдома обіграв Лутон.

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