Тренер Барселони прокоментував перемогу над Хетафе

Джерело - AS.

Головний тренер Хаві вважає, що каталонці все ще можуть виграти Ла Лігу.

Про це він розповів після перемоги над Хетафе (4:0) у 26 турі чемпіонату Іспанії.

"Це була довершена гра. Ми знали, як переміщуватись у простір, і саме звідти прийшли голи. Ми зіграли переконливо. Ми відповіли на інтенсивність суперника та зіграли дуже добре. Ми здивували їх. Я задоволений грою команди. Перемога дає нам спокій. Шанси на чемпіонство? Я вже казав, що ми не викидаємо рушник. Ми маємо кожного тижня набирати 3 очки.

Залишилось 12 матчів, а для нас 13. Подивимось, що Жирона та Реал зроблять у цьому турі. У останніх матчах ми набрали 13 очок з можливих 15. Ми повинні вірити до кінця. У нас можуть бути варіанти виграти Ла Лігу. Ми тиснемо на Жирону та Реал і повинні виконати свою домашню роботу", – сказав Хаві.

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