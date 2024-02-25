Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 лютого, відбудеться чотири матчі у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.
Зокрема Динамо Київ зіграє з Металістом 1925, а Полісся зустрінеться з Рухом.
Розклад матчів 18 туру УПЛ на 25 лютого:
- 13:00 Верес - Колос
- 13:00 Дніпро-1 - Минай
- 15:30 Металіст 1925 - Динамо Київ
- 18:00 Рух - Полісся
Напередодні черкаський ЛНЗ поступився криворізькому Кривбасу.
Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.
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