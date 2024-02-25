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Динамо зустрінеться з Металістом 1925, Рух прийме Полісся: розклад матчів УПЛ

Розклад матчів 18 туру УПЛ на 25 лютого
Сьогодні 08:20 185 0
Динамо зустрінеться з Металістом 1925, Рух прийме Полісся: розклад матчів УПЛ
#Верес, #Динамо Київ, #Колос, #Металіст 1925, #Минай, #Полісся, #Рух Львів, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, відбудеться чотири матчі у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема Динамо Київ зіграє з Металістом 1925, а Полісся зустрінеться з Рухом.

Розклад матчів 18 туру УПЛ на 25 лютого:

  • 13:00 Верес - Колос
  • 13:00 Дніпро-1 - Минай
  • 15:30 Металіст 1925 - Динамо Київ
  • 18:00 Рух - Полісся

Напередодні черкаський ЛНЗ поступився криворізькому Кривбасу.

Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.

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