Розклад матчів 18 туру УПЛ на 25 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, відбудеться чотири матчі у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема Динамо Київ зіграє з Металістом 1925, а Полісся зустрінеться з Рухом.

Розклад матчів 18 туру УПЛ на 25 лютого:

13:00 Верес - Колос

13:00 Дніпро-1 - Минай

15:30 Металіст 1925 - Динамо Київ

18:00 Рух - Полісся

Напередодні черкаський ЛНЗ поступився криворізькому Кривбасу.

Варто нагадати, що Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках.

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