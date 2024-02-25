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Реал Луніна зустрінеться із Севільєю: розклад матчів Ла Ліги

Розклад матчів 26 туру іспанської Ла Ліги на 25 лютого
Сьогодні 09:16 80 0
Реал Луніна зустрінеться із Севільєю: розклад матчів Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру іспанської Ла Ліги відбудеться 4 матчі.

Зокрема, Реал Мадрид, за який виступає Андрій Лунін, прийматиме Севілью.

Розклад матчів 26 туру іспанської Ла Ліги на 25 лютого:

  • 15:00 Кадіс - Сельта
  • 17:15 Бетіс - Атлетик
  • 19:30 Лас-Пальмас - Осасуна
  • 22:00 Реал Мадрид - Севілья

Раніше Барселона розгромила Хетафе.

Нагадаємо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив саудівський Аль-Наср.

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