Джерело - Чемпіон.
У межах 26 туру іспанської Ла Ліги відбудеться 4 матчі.
Зокрема, Реал Мадрид, за який виступає Андрій Лунін, прийматиме Севілью.
Розклад матчів 26 туру іспанської Ла Ліги на 25 лютого:
- 15:00 Кадіс - Сельта
- 17:15 Бетіс - Атлетик
- 19:30 Лас-Пальмас - Осасуна
- 22:00 Реал Мадрид - Севілья
Раніше Барселона розгромила Хетафе.
Нагадаємо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив саудівський Аль-Наср.
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