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У Дніпро-1 пояснили, чому домашні матчі відбуватимуться без вболівальників

В'ячеслав Фрідман розповів, чому клуб вирішив відмовитись від проведення домашніх матчів з уболівальниками на трибунах.
Сьогодні 22:55 75 0
У Дніпро-1 пояснили, чому домашні матчі відбуватимуться без вболівальників
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фрідман

Джерело - tribuna.com.

СК Дніпро-1 буде грати домашні матчі української Прем'єр-ліги з футболу без присутності глядачів

Про це повідомив комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман в інтерв'ю Tribuna.

"Розумію, що мої слова можуть стати предметом серйозної критики та можуть бути сприйняти як небажання СК Дніпро-1 працювати з власними вболівальниками, але дивує, що багато клубів дружно, під копірку, звітують про те, скільки вболівальників будуть допущені, як це важливо, що будуть присутні їх вболівальники на матчах, і хизуються тим, що запрошують хто 1000, хто 1500 вболівальників. Ми на це дивимось дещо по-іншому. Можливо, тому що у нас все ж прифронтове місто, часто повітряні тривоги.

Тому, враховуючи, що наше місто все ж розташоване доволі близько до лінії фронту, ми вирішили навіть не звертатися ні в які обладміністрації, бо розуміємо, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за таке. І ми теж у випадку трагічного інциденту не хочемо опинитись за ґратами.

Особливо неприємно читати, коли хизуються, що вони виділили хтось 20%, хтось 40% місць військовослужбовцям. Згадуючи, як завдали удар по кафе, де були поминки за загиблим військовим і де загинуло понад 50 людей… Або удар по місцю проведення виставки дронів у Чернігові. Навіщо це непряме наведення на військових?

Якщо ти заводиш 1000 вболівальників на трибуни, як вивести їх, як змусити кожного з них піти у бомбосховище? Оголошувати кожну хвилину, що у випадку: "будь ласка, йдіть у бомбосховище, бо у випадку якогось інциденту можуть постраждати невинні люди?" Як їх вмовляти? Може, з кожного треба брати розписку, що якщо він не залишить стадіон, то адміністрація не несе відповідальність за його життя? Я не впевнений, що у нас всі люди свідомі. Точніше, впевнений, що вони не свідомі. І значна їх частина не хоче йти у бомбосховище. Це я кажу зі свого особистого досвіду. Те, що я особисто бачив.

Я не знаю, хто нестиме відповідальність у такому випадку. Але якщо у дитячому садочку щось трапляється з дитиною, і вона помирає, то в тюрму сідає і вихователька, і директорка дитячого садка. Винні точно будуть знайдені та понесуть відповідальність з немалим терміном ув'язнення. Хто хоче брати на себе таку відповідальність?" – розповів Фрідман.

Раніше Олександрія, Динамо, Шахтар та Оболонь анонсували повернення глядачів на трибуни.

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