Григорчук спростував перегляд Чорноморцем Болбата

Експівзахисник Колоса та Шахтаря Сергій Болбат не перебував на перегляді в Чорноморці.

Про це повідомив наставник одеського клубу Роман Григорчук у коментарі sport.ua.

"Цього футболіста під час нашого перебування на тренувальному зборі у Туреччині в команді не було – це сто відсотків. Та і як він міг бути, якщо у гравця чинний контракт з Колосом?

Не було Болбата у нас і в лютневий період підготовки до весняної частини чемпіонату в Одесі", - відзначив Григорчук.