Григорчук спростував перегляд Чорноморцем Болбата

Джерело - sport.ua.
Експівзахисник Колоса та Шахтаря Сергій Болбат не перебував на перегляді в Чорноморці.
Про це повідомив наставник одеського клубу Роман Григорчук у коментарі sport.ua.
"Цього футболіста під час нашого перебування на тренувальному зборі у Туреччині в команді не було – це сто відсотків. Та і як він міг бути, якщо у гравця чинний контракт з Колосом?
Не було Болбата у нас і в лютневий період підготовки до весняної частини чемпіонату в Одесі", - відзначив Григорчук.
Напередодні гравець розірвав контракт із Колосом. У поточному сезоні на рахунку гравця 15 матчів та одна результативна передача.
Раніше Чорноморець оголосив про підписання нігерійського півзахисника Джека Іпалібо.
Нагадаємо, одесити розташувалися на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 16 зіграних матчів.
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