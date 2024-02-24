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Григорчук спростував перегляд Чорноморцем Болбата

Роман Григорчук прокоментував інформацію про перехід Сергія Болбата
Сьогодні 20:31 169 0
Григорчук спростував перегляд Чорноморцем Болбата
#Футбольні трансфери, #Чорноморець, #Роман Григорчук, #Сергій Болбат

Джерело - sport.ua.

Експівзахисник Колоса та Шахтаря Сергій Болбат не перебував на перегляді в Чорноморці.

Про це повідомив наставник одеського клубу Роман Григорчук у коментарі sport.ua.

"Цього футболіста під час нашого перебування на тренувальному зборі у Туреччині в команді не було – це сто відсотків. Та і як він міг бути, якщо у гравця чинний контракт з Колосом?

Не було Болбата у нас і в лютневий період підготовки до весняної частини чемпіонату в Одесі", - відзначив Григорчук.

Напередодні гравець розірвав контракт із Колосом. У поточному сезоні на рахунку гравця 15 матчів та одна результативна передача. 

Раніше Чорноморець оголосив про підписання нігерійського півзахисника Джека Іпалібо.

Нагадаємо, одесити розташувалися на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 16 зіграних матчів.

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