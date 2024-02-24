Головне
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета
Сьогодні 15:46 3520
Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії
Сьогодні 15:16 244
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Сьогодні 11:52 749
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
Вчора 20:20 470
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
Вчора 19:53 1047
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Вчора 17:25 6690
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Вчора 17:07 1522
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Вчора 15:43 803
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Вчора 15:25 501
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Вчора 14:29 794
Прямі трансляції

Карпати підсилятья нападником Полісся

Бразильський форвард повернеться в Україну
Сьогодні 19:46 107 0
Карпати підсилятья нападником Полісся
#Карпати, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник футбольного клубу Полісся Аріельсон стане гравцем львівських Карпат

Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос.

"Леви" отримали згоду від гравця на перехід. Форвард буде виступати на правах оренди.

19-річний Аріельсон у поточному сезоні зіграв 16 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти. Полісся орендувало нападника у Крузеуйро, угода була розрахована до кінця сезону 2023/24.

Наразі Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги.

Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета "У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета 3520
Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1199
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже два роки на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже два роки на війні 15723
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 1015
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 15837
Мудрик може відправитися в оренду влітку Мудрик може відправитися в оренду влітку 749
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116706
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5210
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37043
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 317910
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28039
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63827