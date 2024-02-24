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Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло: результати 26 туру Серії А

Сьогодні 17:59 126 0
Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло: результати 26 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 26 туру італійської Серії А.

Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, обіграв Сассуоло.

Чемпіонат Італії - Серія А

26 тур, 24 лютого

    Сассуоло - Емполі 2:3 (0:1)

    Голи: 0:1 - 11 Луперто, 1:1 - 54 Пінамонті, 1:2 - 64 Н’янг, 2:2 - 77 Феррарі, 2:3 - 90+4 Бастоні

    Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі та був замінений на 80-й хвилині гри. Для хавбека це був 12 матч, у яких він відзначився трьома забитими голами та двома асистами.

    Сьогодні відбудеться ще два матчі:

    19:00 Салернітана - Монца

    21:45 Дженоа - Удінезе

    Напередодні Болонья вдома обіграла Верону.

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