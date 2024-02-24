Вільярреал обіграв Реал Сосьєдад у 26 турі Ла Ліги

Стартував 26 тур чемпіонаті Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад вдома поступився Вільярреалу в межах 26 туру іспанської Ла Ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

26 тур, 23 лютого

Реал Сосьєдад - Вільярреал 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Комесанья, 0:2 - 47 Комесанья, 1:2 - 86 Меріно, 1:3 - 90+5 Серлотт

Після 26 зіграних матчів Сосьєдад залишився на 6-му місці в турнірній таблиці. Вільярреал піднявся на 12 сходинку чемпіонату Іспанії.

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