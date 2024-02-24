Вільярреал обіграв Реал Сосьєдад у 26 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
Реал Сосьєдад вдома поступився Вільярреалу в межах 26 туру іспанської Ла Ліги.
Матч завершився з рахунком 3:1.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
26 тур, 23 лютого
Реал Сосьєдад - Вільярреал 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Комесанья, 0:2 - 47 Комесанья, 1:2 - 86 Меріно, 1:3 - 90+5 Серлотт
Після 26 зіграних матчів Сосьєдад залишився на 6-му місці в турнірній таблиці. Вільярреал піднявся на 12 сходинку чемпіонату Іспанії.
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