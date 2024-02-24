Ювентус оголосив про трансфер 15-річного аргентинця

Джерело - juventus.com.
Ювентус оголосив про підписання юного півзахисника Франсіско Мартіна Барідо, який перейшов з аргентинського Бока Хуніорс.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
15-річний плеймейкер, якого в Італії вже встигли назвати "новим Пауло Дибалою", поставив підпис під контрактом, який розрахований до 2026 року.
Відзначимо, що Барідо виступає за збірну Аргентини U-15. У Ювентусі гратиме за молодіжну команду.
Наразі туринський клуб займає другу сходинку у турнірній таблиці Серії, відставання від лідера Наполі складає 9 очок.
Раніше Судаков підтвердив інтерес Ювентуса.