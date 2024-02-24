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Ювентус оголосив про трансфер 15-річного аргентинця

Ювентус підписав гравця 2008 року народження
Сьогодні 18:14 96 0
Ювентус оголосив про трансфер 15-річного аргентинця
#Бока Хуніорс, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - juventus.com.

Ювентус оголосив про підписання юного півзахисника Франсіско Мартіна Барідо, який перейшов з аргентинського Бока Хуніорс.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

15-річний плеймейкер, якого в Італії вже встигли назвати "новим Пауло Дибалою", поставив підпис під контрактом, який розрахований до 2026 року.

Відзначимо, що Барідо виступає за збірну Аргентини U-15. У Ювентусі гратиме за молодіжну команду.

Наразі туринський клуб займає другу сходинку у турнірній таблиці Серії, відставання від лідера Наполі складає 9 очок.

Раніше Судаков підтвердив інтерес Ювентуса.

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