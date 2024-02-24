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Барселона підготувала новий контракт для де Йонга

Гравцеві запропонують новий контракт
Сьогодні 17:18 123 0
Барселона підготувала новий контракт для де Йонга
Фото - Getty ImagesБарселона» запропонувала продовжити контракт півзахиснику Френкі де Йонгу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Вказано, що йому запропонували угоду до 2028 року. Поточний контракт діє до 2026 року. Раніше повідомлялось, що гравцем ціка
#Барселона, #Френкі де Йонг

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Барселона хоче продовжити контракт нідерландського півзахисника Френкі де Йонга.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Хавбеку запропонували угоду до 2028 року. Чинний контракт діє до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавився ПСЖ, який готовий виділити на його трансфер 60 млн євро.

Де Йонг став гравцем іспанського клубу влітку 2019 року, куди перейшов з Аякса за 86 млн євро. У поточному сезоні відіграв 25 матчі, в яких забив один гол.

Нагадаємо, що Барселона йде третьою в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги після 24 зіграних турів. "Блаугранас" відстають від Реала, який є лідером чемпіонату, на 8 очок.

Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.

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