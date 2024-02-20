Трансфер може відбутися влітку ПСЖ виділить 60 млн євро на трансфер півзахисника Барселони

ПСЖ зацікавлений у підписанні нідерландського півзахисника Барселони Френкі де Йонга.

Про це повідомляє Sport.es.

Парижани виділять на трансфер футболіста 60 млн євро. Барселона може погодитися продати футболіста через фінансові труднощі.

Де Йонг став гравцем іспанського клубу влітку 2019 року, куди перейшов з Аякса за 86 млн євро. У поточному сезоні відіграв 24 матчі, в яких забив один гол.

Нагадаємо, що Барселона йде третьою в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги після 24 зіграних турів. "Блаугранас" відстають від Реала, який є лідером чемпіонату, на 8 очок.

Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.

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