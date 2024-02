Нападник Палмейрас Ендрік улітку приєднається до першої команди Реала.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

⚪️🇧🇷 Ancelotti confirms that Endrick will not stay at Palmeiras on loan: “He will be part of our first team”.



“Endrick will be with us, obviously”. pic.twitter.com/NFBHi2Sm0g