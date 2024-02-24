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Анчелотті - про Ендріка: Він буде частиною першої команди

Бразильський футболіст доєднається до "вершкових" у липні 2024 року
Сьогодні 14:54 111 0
Анчелотті - про Ендріка: Він буде частиною першої команди
Фото: Getty Images
#Палмейрас, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Ендрік

Джерело - Чемпіон.

Нападник Палмейрас Ендрік улітку приєднається до першої команди Реала.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Він буде частиною нашої першої команди. Ендрік, очевидно, буде з нами", - сказав Анчелотті.

Бразильський футболіст доєднається до "вершкових" у липні 2024 року. На перехід Ендріка не вплине підписання контракту із Кіліаном Мбаппе.

Мадридці не будуть продовжувати орендну угоду з Палмейрас до грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Реал викупив контракт Ендріка, проте залишив його в оренді в Палмейрас. Бразилець приєднається до мадридського клубу влітку 2024 року, коли йому виповниться 18.

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