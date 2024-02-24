Бразильський футболіст доєднається до "вершкових" у липні 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Нападник Палмейрас Ендрік улітку приєднається до першої команди Реала.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Він буде частиною нашої першої команди. Ендрік, очевидно, буде з нами", - сказав Анчелотті.

⚪️🇧🇷 Ancelotti confirms that Endrick will not stay at Palmeiras on loan: “He will be part of our first team”.



“Endrick will be with us, obviously”. pic.twitter.com/NFBHi2Sm0g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2024

Бразильський футболіст доєднається до "вершкових" у липні 2024 року. На перехід Ендріка не вплине підписання контракту із Кіліаном Мбаппе.

Мадридці не будуть продовжувати орендну угоду з Палмейрас до грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Реал викупив контракт Ендріка, проте залишив його в оренді в Палмейрас. Бразилець приєднається до мадридського клубу влітку 2024 року, коли йому виповниться 18.

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