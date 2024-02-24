Арсенал Зінченка прийме Ньюкасл, Борнмут Забарного зіграє з Манчестер Сіті: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 26 туру АПЛ на 24 лютого

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться 6 матчів.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка завітає в гості до Брайтона, Арсенал Олександра Зінченка прийме Ньюкасл, а Борнмут Іллі Забарного зіграє з Манчестер Сіті.

Розклад матчів 26 туру Англійської Прем'єр-ліги на 24 лютого:

17:00 Астон Вілла - Ноттінгем

17:00 Брайтон - Евертон

17:00 Кріста Пелес - Бернлі

17:00 Манчестер Юнайтед - Фулгем

19:30 Борнмут - Манчестер Сіті

22:00 Арсенал - Ньюкасл

Раніше Ліверпуль вдома обіграв Лутон.

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