Арсенал Зінченка прийме Ньюкасл, Борнмут Забарного зіграє з Манчестер Сіті: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться 6 матчів.
Зокрема, Евертон Віталія Миколенка завітає в гості до Брайтона, Арсенал Олександра Зінченка прийме Ньюкасл, а Борнмут Іллі Забарного зіграє з Манчестер Сіті.
Розклад матчів 26 туру Англійської Прем'єр-ліги на 24 лютого:
- 17:00 Астон Вілла - Ноттінгем
- 17:00 Брайтон - Евертон
- 17:00 Кріста Пелес - Бернлі
- 17:00 Манчестер Юнайтед - Фулгем
- 19:30 Борнмут - Манчестер Сіті
- 22:00 Арсенал - Ньюкасл
Раніше Ліверпуль вдома обіграв Лутон.
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