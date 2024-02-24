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Арсенал Зінченка прийме Ньюкасл, Борнмут Забарного зіграє з Манчестер Сіті: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 26 туру АПЛ на 24 лютого
Сьогодні 09:21 36 0
Арсенал Зінченка прийме Ньюкасл, Борнмут Забарного зіграє з Манчестер Сіті: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться 6 матчів.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка завітає в гості до Брайтона, Арсенал Олександра Зінченка прийме Ньюкасл, а Борнмут Іллі Забарного зіграє з Манчестер Сіті.

Розклад матчів 26 туру Англійської Прем'єр-ліги на 24 лютого:

  • 17:00 Астон Вілла - Ноттінгем
  • 17:00 Брайтон - Евертон
  • 17:00 Кріста Пелес - Бернлі
  • 17:00 Манчестер Юнайтед - Фулгем
  • 19:30 Борнмут - Манчестер Сіті
  • 22:00 Арсенал - Ньюкасл

Раніше Ліверпуль вдома обіграв Лутон.

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